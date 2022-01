Docente sospesa non vaccinata invia email ad alunni e genitori: rischia procedimento disciplinare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una Docente di una scuola media della Toscana, non vaccinata e già sospesa dal servizio dal 15 dicembre scorso, ha inviato attraverso il portale dell'istituto due lettere, una indirizzata agli alunni e una alle loro famiglie, in cui si scaglia contro i vaccini e contro i provvedimenti di contenimento della pandemia del governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unadi una scuola media della Toscana, none giàdal servizio dal 15 dicembre scorso, hato attraverso il portale dell'istituto due lettere, una indirizzata aglie una alle loro famiglie, in cui si scaglia contro i vaccini e contro i provvedimenti di contenimento della pandemia del governo. L'articolo .

