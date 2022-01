Diffidati Lazio-Empoli, i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel giorno dell’Epifania la Lazio tornerà in campo contro l’Empoli nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I biancocelesti, dopo il successo sul Venezia, vogliono iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi con una vittoria contro gli azzurri di Aurelio Andreazzoli. I ragazzi di Maurizio Sarri, però, dovranno fare attenzione ai cartellini in vista della sfida di domenica con l’Inter; in particolar modo Danilo Cataldi, che figura nell’elenco dei Diffidati, non dovrà compiere interventi troppo duri sugli avversari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel giorno dell’Epifania latornerà in campo contro l’nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I, dopo il successo sul Venezia, vogliono iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi con una vittoria contro gli azzurri di Aurelio Andreazzoli. I ragazzi di Maurizio Sarri, però, dovranno fare attenzione ai cartellini indella sfida di domenica con l’Inter; in particolar modo Danilo Cataldi, che figura nell’elenco dei, non dovrà compiere interventi troppo duri sugli avversari. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA Diffidati #BolognaInter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Lazio - sportface2016 : #SerieA Diffidati #LazioEmpoli: i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell'Inter - LazioNews_24 : Formello #Lazio: allenamento mattutino in vista dell’#Empoli - UomoRango : RT @paoloromanord: Buon anno a tutti agli amici, ai fratelli caduti, ai diffidati, ai carcerati, a chi soffre ma non molla, alla mia Lazio… - MartiniLuca3 : RT @paoloromanord: Buon anno a tutti agli amici, ai fratelli caduti, ai diffidati, ai carcerati, a chi soffre ma non molla, alla mia Lazio… -