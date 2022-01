**Covid: circolare Brunetta-Orlando su smart working, 'al meglio con regole vigenti'** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - È stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. Lo rendono noto fonti di governo. "Una grande prova di responsabilità condivisa – continuano le stesse fonti - che vede l'intero mondo del lavoro unito per organizzare lo smart working in maniera intelligente e flessibile, nell'ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - È stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato, e del Lavoro, Andrea, unaper sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo. Lo rendono noto fonti di governo. "Una grande prova di responsabilità condivisa – continuano le stesse fonti - che vede l'intero mondo del lavoro unito per organizzare loin maniera intelligente e flessibile, nell'ambito dellee sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima ...

Advertising

claudioruss : #JuveNapoli L’ASL #Napoli 1 Centro rende noto che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolam… - GiovaQuez : E' stata firmata dai ministri Brunetta e Orlando una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i… - fanpage : Ha usato un laccio emostatico sopra e sotto il sito d'inoculo per 24 ore per impedire che il vaccino Covid, che ave… - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: E' stata firmata dai ministri Brunetta e Orlando una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di… - ierogamos : @laremi_guido Ironia della sorte sapere che l'immunità di gregge ci si arriva facendo circolare noi guariti dalla covid -