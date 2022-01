Cassano | positivo con due dosi | ricoverato a Genova I contagi tra i calciatori minacciano il campionato

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonioal San Martino diper una polmonite lieve. Negli ultimi giorni era risultatoal covid-19. L’ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus, rispettando le normative per il contrasto alla pandemia. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rendendo necessario il ricovero. La conferma è arrivata dalla moglie Carolina Marcialis che su Instagram, ha spiegato che “Antonio è in ospedale e sta bene! E’ vaccinato con duee mi fa piacere che uno si sveglia la mattina e scrive quello che vuole”. Parole con le quali Marcialis ha voluto confutare le false notizie che parlavano del talento barese come non vaccinato. L’ex giocatore in ospedale verrà seguito dall’equipe del ...

, ricoverato a Genova Antonioha trascorso Natale e Capodanno in isolamento e oggi è stato portato in ospedale per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute, che non ...Buone notizie dopo lo spavento iniziale. Antonioè stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per il peggioramento delle sue condizioni, dopo essere risultatoal Covid a fine dicembre. I medici hanno deciso di tenerlo sotto ...