ATP Melbourne I: Stefano Travaglia sconfitto in due set dall’australiano Alexei Popyrin (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente da fare per Stefano Travaglia nel primo turno dell’ATP 250 di Melbourne. L’azzurro (numero 78 del ranking) viene superato da Alexei Popyrin (n.61 del mondo) per 7-6 (5) 6-3 ed è costretto a dire addio al torneo australiano. A decidere il match è soprattutto la maggior lucidità del padrone di casa nei momenti chiave della partita. Ora per l’australiano ci sarà l’ottavo di finale contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.65 ATP). Pronti-via ed è subito grande equilibrio. I primi quattro game non riservano grosse sorprese, poi Popyrin si salva annullando due palle break. Il numero 61 del ranking prova ad imprimere il suo gioco, ma è ancora una volta l’azzurro ad andare vicino a strappare il servizio. Anche in questo caso però, il padrone di casa non affonda e, dopo aver cancellato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente da fare pernel primo turno dell’ATP 250 di. L’azzurro (numero 78 del ranking) viene superato da(n.61 del mondo) per 7-6 (5) 6-3 ed è costretto a dire addio al torneo australiano. A decidere il match è soprattutto la maggior lucidità del padrone di casa nei momenti chiave della partita. Ora per l’australiano ci sarà l’ottavo di finale contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.65 ATP). Pronti-via ed è subito grande equilibrio. I primi quattro game non riservano grosse sorprese, poisi salva annullando due palle break. Il numero 61 del ranking prova ad imprimere il suo gioco, ma è ancora una volta l’azzurro ad andare vicino a strappare il servizio. Anche in questo caso però, il padrone di casa non affonda e, dopo aver cancellato ...

