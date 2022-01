Allegri “Morata rimane, Inter favorita per lo scudetto” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato bene in questi giorni che sono stati utili”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa in vista del big match contro il Napoli, gara in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sulla situazione infortunati: “Bonucci sarà fuori domani e domenica, vedremo per la Supercoppa, Chiellini anche, Danilo la prossima settimana ci sarà, sono recuperati Chiesa e Dybala. Ramsey è rientrato oggi dopo giorni di permesso, ma è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo l’esito del tampone”. La Juventus rincorre le zone alte della classifica, ma per farlo deve trovare la giusta continuità: “Abbiamo lavorato sul piano fisico e su quello tecnico. Abbiamo lavorato molto, ci servivano questi giorni. Da domani saremo pronti per affrontare le sei partite ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato bene in questi giorni che sono stati utili”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Massimiliano, in conferenza stampa in vista del big match contro il Napoli, gara in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sulla situazione infortunati: “Bonucci sarà fuori domani e domenica, vedremo per la Supercoppa, Chiellini anche, Danilo la prossima settimana ci sarà, sono recuperati Chiesa e Dybala. Ramsey è rientrato oggi dopo giorni di permesso, ma è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo l’esito del tampone”. La Juventus rincorre le zone alte della classifica, ma per farlo deve trovare la giusta continuità: “Abbiamo lavorato sul piano fisico e su quello tecnico. Abbiamo lavorato molto, ci servivano questi giorni. Da domani saremo pronti per affrontare le sei partite ...

