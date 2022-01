Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2022 ore 11 | 30

(Di martedì 4 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA; CIRCONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLECOMPRESO IL RACCOROD ANULARE AD ECCEZIONI DI BREVI CODE SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRA LA LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA LA BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DEL PIANO DI MOBILITA’DELLE FESTIVITA’ DI NATALE FINO AL 6 GENNAIO SULLA RETE DI SUPERFICIE È IN VIGORE L’ORARIO DEL SABATO PER IL ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Giulio Cesare (Ponte Pietro Nenni-via Leone IV) - quotidianolazio : Roma. Campidoglio, proroga validità permessi Ztl e autorizzazioni a giugno 2022 - - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... a Cagnano Varano per laperiurbana in località 'Pozzo Nuovo', a Carlantino per la strada ...e 150 mila euro per il rifacimento dei pavimenti e dei marciapiedi del belvedere tra viae via ...... la cui realizzazione ora non può prescindere da un ragionamento anche sulla; pensiamo ... Ci auguriamo che i nostri rappresentanti a, che tutti insieme hanno sostenuto la necessità della ...