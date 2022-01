Una exit strategy dai suoi fallimenti. Ecco perché Draghi punta al Quirinale. A corto di vaccini e scorte di tamponi in esaurimento. Il premier tenta la fuga dal suo stesso disastro (Di martedì 4 gennaio 2022) Che Duemilaventidue, fuga da Palazzo Chigi. Mario Draghi, approdato alla presidenza del Consiglio salutato con magno gaudio, prepara la sua via d’uscita sugli allori: l’approdo al Quirinale. Una exit strategy d’eccezione per evitare di affrontare i problemi del Paese reale, da “nonno a disposizione delle Istituzioni”, direbbe. Ma è un nonno che vuole dettare le regole della famiglia, assumendosi il compito di indicare l’erede come capo del governo e le politiche da seguire. La famosa autoelezione al Colle, bacchettata da Massimo D’Alema nell’intervento di fine anno. Un semipredenzialismo in salsa Draghiana con la benedizione di una parte del centrosinistra, in testa il Pd di Enrico Letta, che sogna di diventare il pivot per l’elezione di Draghi come erede di Sergio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Che Duemilaventidue,da Palazzo Chigi. Mario, approdato alla presidenza del Consiglio salutato con magno gaudio, prepara la sua via d’uscita sugli allori: l’approdo al. Unad’eccezione per evitare di affrontare i problemi del Paese reale, da “nonno a disposizione delle Istituzioni”, direbbe. Ma è un nonno che vuole dettare le regole della famiglia, assumendosi il compito di indicare l’erede come capo del governo e le politiche da seguire. La famosa autoelezione al Colle, bacchettata da Massimo D’Alema nell’intervento di fine anno. Un semipredenzialismo in salsaana con la benedizione di una parte del centrosinistra, in testa il Pd di Enrico Letta, che sogna di diventare il pivot per l’elezione dicome erede di Sergio ...

Advertising

DarioNegri1 : @Silvy6701 Stanno cercando una exit strategy. Non sanno più come fare - Menanni1 : @DarkLadyMouse Mi domando se avete già pensato dove andare a nascondervi o, come dite voialtri awanagana(s), se ave… - Snepretz : @GuidoCrosetto A proposito di MES: come mai prima di Draghi era una necessità imprescindibile, questione di vita o… - livia94077553 : Robertson ha anche recitato in una serie di film per la televisione negli ultimi anni, principalmente per la rete L… - ilio_3 : @AlfredoPedulla Se fossi in #Lukaku no farei affidamento su #Conte. Rimarra’ in sella ? Con lui basta un niente per… -