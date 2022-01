Traffico Roma del 04-01-2022 ore 18:00 (Di martedì 4 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera ben ritornati all’appuntamento con il Traffico in studio Massimo Vischi auto in coda sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Tor di Quinto e Salaria direzione San Giovanni è dura ci spostiamo nella zona sud del raccordo anulare per segnalare rallentamenti dovuti al Traffico in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e La Romanina intanto in città del Roomba troviamo code sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe dove si transita su una sola corsia per consentire i lavori all’ impianto semaforico proseguiranno Fino al prossimo 15 gennaio i lavori di potatura in via Cristoforo Colombo non si escludono quindi rallentamenti nelle ore di Traffico più intenso in prossimità della riduzione di carreggiata tra via Laurentina & via di Malafede bene ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera ben ritornati all’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi auto in coda sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Tor di Quinto e Salaria direzione San Giovanni è dura ci spostiamo nella zona sud del raccordo anulare per segnalare rallentamenti dovuti alin carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Lanina intanto in città del Roomba troviamo code sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe dove si transita su una sola corsia per consentire i lavori all’ impianto semaforico proseguiranno Fino al prossimo 15 gennaio i lavori di potatura in via Cristoforo Colombo non si escludono quindi rallentamenti nelle ore dipiù intenso in prossimità della riduzione di carreggiata tra via Laurentina & via di Malafede bene ...

