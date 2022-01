Tanzania, una nazione africana che continua a crescere (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – La scorsa estate la Banca Mondiale ha dichiarato che la Tanzania è adesso un Paese a medio reddito e questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alle decisioni del governo di trarre vantaggio dalla posizione geografica della nazione africana. La Tanzania ha infatti costruito – e sta continuando a costruire – diverse infrastrutture per permettere alle nazioni confinanti che non hanno accesso al mare di usare il porto di Dar es Salaam permettendo loro di esportare e importare merci dall’Oceano Indiano. La Tanzania punta a diventare polo logistico dell’Africa orientale Uno dei Paesi africani che sta traendo vantaggio da questa situazione è senza dubbio la Repubblica Democratica del Congo, le cui regioni ricche di minerali non hanno accesso diretto al mare e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – La scorsa estate la Banca Mondiale ha dichiarato che laè adesso un Paese a medio reddito e questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alle decisioni del governo di trarre vantaggio dalla posizione geografica della. Laha infatti costruito – e stando a costruire – diverse infrastrutture per permettere alle nazioni confinanti che non hanno accesso al mare di usare il porto di Dar es Salaam permettendo loro di esportare e importare merci dall’Oceano Indiano. Lapunta a diventare polo logistico dell’Africa orientale Uno dei Paesi africani che sta traendo vantaggio da questa situazione è senza dubbio la Repubblica Democratica del Congo, le cui regioni ricche di minerali non hanno accesso diretto al mare e ...

