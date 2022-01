Soleil spiffera a Nathalie la nomination di Katia: la reazione è dura (Di martedì 4 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo ieri non è stata a guardare la puntata del Grande Fratello Vip 6 in silenzio. Come vi abbiamo raccontato, è intervenuta nel litigio tra Katia e Miriana per difendere quest’ultima dalle frasi sulla maternità della showgirl. Così, di tutta risposta la soprana l’ha nominata. Soleil Sorge si confida con Nathalie perché è amareggiata dalla nomination di Manuel, e le spiffera quella di Katia che era stata fatta in confessionale: “Ti ha nominato Katia. Lei e Carmen. Perché? Non le è piaciuto l’intervento che hai fatto su Miriana. Non le è piaciuto. E non è cattiva. Le danno fastidio le mancanze di rispetto. Le ha dato fastidio il tuo intervento in puntata”. Ma all’attrice e showgirl di 52 anni questo non va bene e come ha sempre ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 gennaio 2022)Caldonazzo ieri non è stata a guardare la puntata del Grande Fratello Vip 6 in silenzio. Come vi abbiamo raccontato, è intervenuta nel litigio trae Miriana per difendere quest’ultima dalle frasi sulla maternità della showgirl. Così, di tutta risposta la soprana l’ha nominata.Sorge si confida conperché è amareggiata dalladi Manuel, e lequella diche era stata fatta in confessionale: “Ti ha nominato. Lei e Carmen. Perché? Non le è piaciuto l’intervento che hai fatto su Miriana. Non le è piaciuto. E non è cattiva. Le danno fastidio le mancanze di rispetto. Le ha dato fastidio il tuo intervento in puntata”. Ma all’attrice e showgirl di 52 anni questo non va bene e come ha sempre ...

