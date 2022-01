Scuola, le Regioni: «Dad scatta da 4 contagi in su, sotto la soglia autosorveglianza e Ffp2 raccomandata» (Di martedì 4 gennaio 2022) I governatori delle Regioni hanno pronta la bozza dei provvedimenti da discutere oggi, nell'incontro con il Governo. Sulla Scuola, l'obiettivo è riportare gli alunni in Dad dal... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 gennaio 2022) I governatori dellehanno pronta la bozza dei provvedimenti da discutere oggi, nell'incontro con il Governo. Sulla, l'obiettivo è riportare gli alunni in Dad dal...

TgLa7 : #Scuola: bozza Regioni,con 4 o piu' contagi tutti in Dad. Sotto questa soglia autosorveglianza per tutti e Ffp2 - LaStampa : Scuola, ecco la proposta di mediazione delle Regioni a Draghi: con quattro o più contagi tutti in Dad - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Scuola, bozza Regioni: con 4 o più contagi tutti in Dad #scuola - MediasetTgcom24 : Scuola, bozza Regioni: con 4 o più contagi tutti in Dad #scuola - andros3000 : Sono un presidente di #regione semplice...non voglio la didattica a distanza e propongo di chiudere le scuole per u… -