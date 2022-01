Scappa per la paura dei botti, cane salvato in A1 dalla polizia (Di martedì 4 gennaio 2022) La polizia Stradale di Arezzo, intorno alle 11.00 del primo dell'anno, è intervenuta in autostrada del sole salvando la vita ad un magnifico esemplare di pastore tedesco che correva all'impazzata tra ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) LaStradale di Arezzo, intorno alle 11.00 del primo dell'anno, è intervenuta in autostrada del sole salvando la vita ad un magnifico esemplare di pastore tedesco che correva all'impazzata tra ...

