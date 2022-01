Sanremo: mezza capienza all’Ariston e niente palchi in città (Di martedì 4 gennaio 2022) Protocollo Sanremo Il Secolo XIX, pagina 30, di Tiziana Leone. Il Festival al tempo dei decreti, atto secondo. Come lo scorso anno, anche per la prossima edizione, in programma al Teatro Ariston di Sanremo fra meno di un mese, dal 1° al 5 febbraio, Amadeus dovrà fare lo slalom tra decreti legge e ordinanze regionali, tra colori che cambiano e pass che da Green diventano Super Green, senza alcuna certezza, se non quella del pubblico, previsto in sala. Almeno per ora. È dura la vita del direttore artistico di Sanremo in tempi di pandemia, perché prima delle canzonette deve fare i conti con i decreti legge che giorno dopo giorno modificano la vita agli italiani e l’ultimo in arrivo, che potrebbe prevedere il Super Green pass per tutti i lavoratori, sembra essere quello più complicato da applicare. Perché se chi dovrà lavorare ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 gennaio 2022) ProtocolloIl Secolo XIX, pagina 30, di Tiziana Leone. Il Festival al tempo dei decreti, atto secondo. Come lo scorso anno, anche per la prossima edizione, in programma al Teatro Ariston difra meno di un mese, dal 1° al 5 febbraio, Amadeus dovrà fare lo slalom tra decreti legge e ordinanze regionali, tra colori che cambiano e pass che da Green diventano Super Green, senza alcuna certezza, se non quella del pubblico, previsto in sala. Almeno per ora. È dura la vita del direttore artistico diin tempi di pandemia, perché prima delle canzonette deve fare i conti con i decreti legge che giorno dopo giorno modificano la vita agli italiani e l’ultimo in arrivo, che potrebbe prevedere il Super Green pass per tutti i lavoratori, sembra essere quello più complicato da applicare. Perché se chi dovrà lavorare ...

Queen_Mary_Na : ADORO. Ma allora, ad onor del vero, devo dire che sono ancora avvelenatissima per l’esclusione del brano “Prima di… - BertoBarto26 : Sì raga però non è che me ne vado per mezza giornata e ci rubate Spazio Sanremo©? - cali_agnese : RT @justdenyit: Gianni morandi e massimo ranieri sanremo dominazione non possiamo perdere neanche mezza tonnellata di tutto ciò NO - justdenyit : Gianni morandi e massimo ranieri sanremo dominazione non possiamo perdere neanche mezza tonnellata di tutto ciò NO - reinadelnulla : RT @M4N1TA: ama che ci piazza rkomi all’una e mezza, lui ci sta allenando per sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo mezza Sanremo, giovane detenuto magrebino tenta 2 volte il suicidio Salvato dagli agenti. La rabbia della UilPa penitenziari Un giovane detenuto magrebino del carcere di Valle Armea , a Sanremo, ha tentato il suicidio per ben due volte, nel giro di un'ora e mezza. In entrambi i casi è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria con il detenuto che è stato trasportato in ...

