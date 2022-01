Recalcati attacca Agamben e Cacciari, ma nessuno gli chiede conto di Telemaco (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono sincero. L’intervista apparsa sull’Huffington Post a Massimo Recalcati, sparata sui social col titolo “A Cacciari ed Agamben dico: la filosofia può rendere ciechi” mi ha messo di buon umore. Lo dico senza vis polemica alcuna. Tanto cupo è il momento di chi si occupa di clinica in questo tempo, vista la mole inusitata di dolore e senso di finitezza che ingorga i nostri studi, che non appena un amico me l’ha girata l’ho letta pregustando un senso di sollievo che mi avrebbe alleggerito la giornata. E così è stato. Non mi riferisco a quello che c’è, vale a dire un’atmosfera amicale al profumo di incenso, un brusio confessionale dietro al quale l’intervistato parla dell’altrui ‘vanità’. Ma no! La cosa interessante di questo articolo è quello che manca. La ‘ciccia’ del pezzo è quella che non c’è. E, si badi, la sua incompletezza non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono sincero. L’intervista apparsa sull’Huffington Post a Massimo, sparata sui social col titolo “Aeddico: la filosofia può rendere ciechi” mi ha messo di buon umore. Lo dico senza vis polemica alcuna. Tanto cupo è il momento di chi si occupa di clinica in questo tempo, vista la mole inusitata di dolore e senso di finitezza che ingorga i nostri studi, che non appena un amico me l’ha girata l’ho letta pregustando un senso di sollievo che mi avrebbe alleggerito la giornata. E così è stato. Non mi riferisco a quello che c’è, vale a dire un’atmosfera amicale al profumo di incenso, un brusio confessionale dietro al quale l’intervistato parla dell’altrui ‘vanità’. Ma no! La cosa interessante di questo articolo è quello che manca. La ‘ciccia’ del pezzo è quella che non c’è. E, si badi, la sua incompletezza non è ...

