Pillola anti-Covid Molnupiravir: come funziona, dove si compra e quando va presa (Di martedì 4 gennaio 2022) Pillola anti-Covid. Arriva finalmente in Italia il rimedio tanto atteso in questi giorni: la Pillola anti-Covid di Merck. Il cosiddetto Molnupiravir sarà disponibile proprio da oggi, 4 gennaio 2022. Tuttavia, è bene precisare che il nuovo rimedio farmaceutico non sarà utilizzabile da tutti e in qualsiasi caso di Covid-19. La recente comunicazione dell'Aifa del 30 dicembre, afferma di aver autorizzato l'uso dell'antivirale orale dopo l'approvazione del suo Cts. Contestualmente all'approvazione dell'antivirale Remdesivir: entrambi sono farmaci per il trattamento dei pazienti non ospedalizzati per Covid in caso di malattia "lieve-moderata" insorta da poco. Leggi anche: Covid Lazio, scuole ...

