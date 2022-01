Per la Corte dei Conti è ora di velocizzare la ricostruzione nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto del 2016. Per il futuro serve più organizzazione e nuovi modelli (Di martedì 4 gennaio 2022) “Fra le cause del ritardo nell’attuazione degli interventi previsti in seguito al sisma del 24 agosto 2016, che ha colpito l’Italia centrale, vi è anche la mancanza di un’organizzazione preposta alla gestione della ricostruzione, a fronte di strutture già operative per la gestione delle emergenze (Protezione civile). Vista la natura del territorio del nostro Paese, più volte devastato dagli eventi sismici, vi è la necessità di uno studio per disciplinare, anche con opportuni interventi legislativi, l’organizzazione della fase successiva all’emergenza, mediante modelli idonei a velocizzare l’avvio delle fasi di ricostruzione”. È quanto emerge dall’indagine svolta dalla Sezione centrale controllo gestione Amministrazioni Stato della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) “Fra le cause del ritardo nell’attuazione degli interventi previsti in seguito al sisma del 24 agosto, che ha colpito l’centrale, vi è anche la mancanza di un’preposta alla gestione della, a fronte di strutture già operative per la gestione delle emergenze (Protezione civile). Vista la natura del territorio del nostro Paese, più volte devastato dagli eventi sismici, vi è la necessità di uno studio per disciplinare, anche con opportuni interventi legislativi, l’della fase successiva all’emergenza, medianteidonei al’avvio delle fasi di”. È quanto emerge dall’indagine svolta dalla Sezione centrale controllo gestione Amministrazioni Stato della ...

