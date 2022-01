PALINSESTI 9-15 GENNAIO 2022 | TOLO TOLO | DOC | NON MI LASCIARE | CORRERE PER RICOMINCIARE

(Di martedì 4 gennaio 2022) IRai, Mediaset, La7 e Tv8 dal 9 al 15. Riprende a pieno regime la programmazione dopo le feste. Su Rai1 al via “Non mi” con Vittoria Puccini, la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero e, sempre in prima tv, il toccante film “per” che tenterà di arginare l’atteso “” di Checco Zalone su Canale 5. L’ammiraglia Mediaset vedrà chiudersi Sissi e tanto calcio tra Supercoppa e Coppa Italia. SETTIMANA DAL 9 AL 15PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 Dper1°Tv (trailer sotto)L Non Mi1°TvM ...

Advertising

digitalsat_it : Martedi 4 Gennaio 2022 Sky e Premium Cinema, Io e Angela - digitalsat_it : #SkyWeek, 2 - 8 Gennaio 2022 canali @SkyItalia e in streaming @NOWTV_It - digitalsat_it : Lunedi #3Gennaio 2022 @SkyItalia e #PremiumCinema, #ACasaTuttiBene | #SuperBenny - digitalsat_it : Lunedi 3 Gennaio 2022 Sky e Premium Cinema, A Casa Tutti Bene | Super Benny - reteanimalista : RT @akakarolina: 1 milione di iscritti a calcio, 1 milione e mezzo di iscritti a danza. Ma di calcio abbiamo pieni i palinsesti e le pagine… -

Ultime Notizie dalla rete : PALINSESTI GENNAIO

Blasting News Italia

Io e Angela Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli in una commedia surreale. Un uomo riceve la visita dell'Angelo della Morte: una donna seducente con cui stringe un accordo dalle conseguenze inattese. (...C'è tanta arte neidell'ultimo scorcio di vacanze natalizie: clima festivo e tepore casalingo invitano a ... L'appuntamento è per martedì 4alle 21.25: in compagnia di Alberto Angela, ...Si apre lunedì, 3 gennaio 2022, la finestra invernale del calciomercato con le trattative e gli affari che Sportitalia (visibile in chiaro e ...Gianni Morandi resta in gara a Sanremo 2022: il cantante non sarà squalificato dopo che un video con il brano in gara era stato pubblicato su Facebook.