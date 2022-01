Nel 2022 il Governo deve dirci cosa vuol fare sul tema migranti (Di martedì 4 gennaio 2022) Ora che i discorsi istituzionali di fine anno sono terminati e la politica (dopo l’ennesima manovra approvata al 30 dicembre) si concede qualche giorno di pausa c’è una cosa di cui si è parlato poco ma che merita attenzione. Abbiamo sentito commenti sul bilancio della politica, del Covid, della natalità, dello sport, della scuola. Poco però si è detto sulla questione migranti, naturalmente passata sotto silenzio vista la forza della pandemia e dell’ondata di Omicron. Eppure proprio oggi il Ministero dell’Interno mostra sul suo sito i consueti grafici aggiornati giorno per giorno, con analisi e confronti con il passato. Semplici numeri, nudi e crudi, sui quali vale la pena affermarsi per poi arrivare alle conseguenze ed alle considerazioni politiche.I migranti sbarcati nel 2021 sono stati 67.040. Rispetto al 2020 la cifra è ... Leggi su panorama (Di martedì 4 gennaio 2022) Ora che i discorsi istituzionali di fine anno sono terminati e la politica (dopo l’ennesima manovra approvata al 30 dicembre) si concede qualche giorno di pausa c’è unadi cui si è parlato poco ma che merita attenzione. Abbiamo sentito commenti sul bilancio della politica, del Covid, della natalità, dello sport, della scuola. Poco però si è detto sulla questione, naturalmente passata sotto silenzio vista la forza della pandemia e dell’ondata di Omicron. Eppure proprio oggi il Ministero dell’Interno mostra sul suo sito i consueti grafici aggiornati giorno per giorno, con analisi e confronti con il passato. Semplici numeri, nudi e crudi, sui quali vale la pena affermarsi per poi arrivare alle conseguenze ed alle considerazioni politiche.Isbarcati nel 2021 sono stati 67.040. Rispetto al 2020 la cifra è ...

Advertising

fanpage : La #Cnn premia Napoli: è l'unica città italiana da visitare nel 2022 - ItaliaViva : Draghi è stato il capolavoro di una battaglia politica che Italia Viva per prima ha combattuto a viso aperto. Accad… - fattoquotidiano : Nel 2019 Mc Donald’s provò ad aprire un punto ristoro nello storico monumento capitolino. La sentenza del Consiglio… - assuntasalvati3 : RT @itstheresac: comunque il problema dei commenti fatti su margot robbie non è che lei in realtà sia bona ma questi tipi la definiscono ce… - Internazionale : La fondatrice della Theranos Elizabeth Holmes condannata per truffa negli Stati Uniti, ventitré morti nei combattim… -