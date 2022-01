Napoli, contatti per Parisi. Spunta un’idea Quagliarella per il mercato di Gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Napoli non molla Parisi dell’Empoli. nuovi contatti con l’agente. Per Gennaio Spunta l’idea Quagliarella. Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro. A giugno Ghoulam saluterà la magli azzurra e De Laurentiis, che prosegue la polita della riduzione del monte ingaggi, ha messo nel mirino il talento dell’Empoli. Secondo quanto riporta il quotidiano IL SECOLO XIX, nelle scorse ore ci sarebbero stati ulteriori contatti tra il ds Giuntoli e Mario Giuffredi agente di Parisi e di alcuni giocatori azzurri come Mario Rui. Sul giocatore hanno messo gli occhi anche Inter, Milan. I rossoneri sono in contatto con l’Empoli per definire l’operazione Conti – dovrebbe essere a titolo definitivo, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilnon molladell’Empoli. nuovicon l’agente. Perl’idea. Ilcontinua a sondare ilalla ricerca di un terzino sinistro. A giugno Ghoulam saluterà la magli azzurra e De Laurentiis, che prosegue la polita della riduzione del monte ingaggi, ha messo nel mirino il talento dell’Empoli. Secondo quanto riporta il quotidiano IL SECOLO XIX, nelle scorse ore ci sarebbero stati ulterioritra il ds Giuntoli e Mario Giuffredi agente die di alcuni giocatori azzurri come Mario Rui. Sul giocatore hanno messo gli occhi anche Inter, Milan. I rossoneri sono in contatto con l’Empoli per definire l’operazione Conti – dovrebbe essere a titolo definitivo, ...

