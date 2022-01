Morata al Barcellona? Arriva la risposta dell’attaccante ai dirigenti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Morata, nuovo addio alla Juventus e approdo al Barcellona: è stato questo il tormentone di mercato della Juventus degli ultimi giorni. Una notizia, questa, che ha certamente spiazzato i bianconeri, che mai avrebbero pensato di dover salutare lo spagnolo – uno dei titolarissimi di quest’anno – a stagione ancora in corso. Morata, Juventus, Serie A Non a caso, nel corso del colloquio avuto con l’attaccante, i dirigenti hanno ribadito al giocatore l’intenzione di trattenerlo a Torino almeno fino a giugno, con la possibilità di trattare con l’Atletico pr valutare anche la sua permanenza. LE DICHIARAZIONI Come riportato da Gianluca Di Marzio, è Arrivata a tal proposito la risposta dello stesso Morata, che si sarebbe detto pronto ad onorare il suo rapporto con la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022), nuovo addio alla Juventus e approdo al: è stato questo il tormentone di mercato della Juventus degli ultimi giorni. Una notizia, questa, che ha certamente spiazzato i bianconeri, che mai avrebbero pensato di dover salutare lo spagnolo – uno dei titolarissimi di quest’anno – a stagione ancora in corso., Juventus, Serie A Non a caso, nel corso del colloquio avuto con l’attaccante, ihanno ribadito al giocatore l’intenzione di trattenerlo a Torino almeno fino a giugno, con la possibilità di trattare con l’Atletico pr valutare anche la sua permanenza. LE DICHIARAZIONI Come riportato da Gianluca Di Marzio, èta a tal proposito ladello stesso, che si sarebbe detto pronto ad onorare il suo rapporto con la ...

Advertising

GoalItalia : Il consiglio di Pjanic a Morata, tentato dal Barcellona ?? - _Morik92_ : Secondo @fansjavimiguel, nel suo articolo odierno per Diario AS, l'affare #Morata-#Barcellona è al 95%. I blaugrana… - capuanogio : ?? Retroscena #CorSport: #Allegri aveva indicato in #Suarez l'uomo per sostituire #Morata partente per il… - 63Miluna : RT @InLoveWithJu: Squadre a cui ha fatto gol #Morata con la maglia della Juve Barcellona ? Real Madrid ? Borussia Dortmund ? Manchester Ci… - bernatvg : RT @calciomercatoit: ??La #Juventus ha ribadito la sua fiducia a #Morata per questa stagione e non si esclude che il matrimonio possa conti… -