In carcere medico di Ascoli Piceno | faceva vaccinazioni per finta ai pazienti no vax Indagate 73 persone

Green pass falsi e dosi di vaccino non inoculate. I carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, per la custodia cautelare in carcere a carico di un medico di medicina generale, convenzionato Asur, di Ascoli Piceno. Come fa sapere in una nota il procuratore di Ascoli Piceno Umberto G. Monti, gli viene contestata "l'ipotesi di reato di peculato di 120 dosi vaccinali ritirate dal Centro vaccinale Asur di Ascoli Piceno" delle quali, secondo l'accusa, si sarebbe disfatto "non inoculandole".

