Il covid fa rinviare la II prova interregionale e la Coppa “Maestro Antonio Furno” (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La 2^ prova interregionale Gran Premio Giovanissimi di scherma e la Coppa “Maestro Antonio Furno”, riservata alle categorie prime lame ed esordienti, in programma a Benevento l’8 e il 9 gennaio presso il PalaTedeschi, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal Comitato Regionale della Federscherma Campania in accordo con tutti gli altri Comitati Regionali vista l’evoluzione pandemica. Una scelta ampiamente condivisa dall’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno organizzatrice dell’evento. Il club sannita, vista la delicata situazione a causa della continua emergenza epidemiologica, ha sposato in pieno il rinvio della manifestazione. “È dai primi di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La 2^Gran Premio Giovanissimi di scherma e la”, riservata alle categorie prime lame ed esordienti, in programma a Benevento l’8 e il 9 gennaio presso il PalaTedeschi, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal Comitato Regionale della Federscherma Campania in accordo con tutti gli altri Comitati Regionali vista l’evoluzione pandemica. Una scelta ampiamente condivisa dall’Accademia Olimpica Beneventana di Schermaorganizzatrice dell’evento. Il club sannita, vista la delicata situazione a causa della continua emergenza epidemiologica, ha sposato in pieno il rinvio della manifestazione. “È dai primi di ...

