Ignazio Moser, chi è: la carriera ciclistica, la relazione con Cecilia Rodriguez e la recente malattia (Di martedì 4 gennaio 2022) Ignazio Moser è un ex ciclista italiano su strada e su pista di 29 anni. Ex concorrente del GF VIP, dal 2017 è il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Negli ultimi anni Ignazio Moser è venuto alla ribalta sugli schermi dopo aver partecipato alla seconda edizione del GF VIP nel 2017; nello stesso anno inoltre ha partecipato come opinionista per il Giro d’Italia. Nel 2020 ha condotto il programma Ex on the Beach Italia su MTV insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez, mentre nel 2021 è entrato nella trasmissione L’isola dei famosi. Ignazio Moser: la carriera ciclistica Ignazio Moser nasce a Trento il 14 luglio del 1992 e ha attualmente 29 anni. Suo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022)è un ex ciclista italiano su strada e su pista di 29 anni. Ex concorrente del GF VIP, dal 2017 è il fidanzato di. Negli ultimi anniè venuto alla ribalta sugli schermi dopo aver partecipato alla seconda edizione del GF VIP nel 2017; nello stesso anno inoltre ha partecipato come opinionista per il Giro d’Italia. Nel 2020 ha condotto il programma Ex on the Beach Italia su MTV insieme alla fidanzata, mentre nel 2021 è entrato nella trasmissione L’isola dei famosi.: lanasce a Trento il 14 luglio del 1992 e ha attualmente 29 anni. Suo ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Aldo Montano, Ignazio Moser, Andrea Zelletta, Karma B e Immanuel Casto! Giul… - notsocla : Ignazio Moser a Giulia Salemi seduti su due panche diverse perché la stessa non avrebbe potuto sostenere tutte le t… - Kan_Lio : Qui solo per Ignazio Moser #backtoschool - JulietTweeting : Io innamorata di Ignazio Moser nel secoli dei secoli #backtoschool - bottinochiara_ : Ignazio moser lo terrei come compagno di banco comunque ?? #backtoschool -