I limiti della libertà di espressione e il potere riluttante delle Big Tech (Di martedì 4 gennaio 2022) Proprio mentre gli Stati Uniti si preparano al primo anniversario dall'assalto al Campidoglio, avvenuto lo scorso 6 gennaio, Twitter ha deciso nei giorni scorsi di sospendere definitivamente, prima volta in assoluto, l'account di un membro del Congresso, la rappresentante repubblicana Marjorie Taylor Greene, da Rome in Georgia, per violazione delle proprie policy in materia di misinformazione. La decisione ha provocato vasta eco. Molte le reazioni critiche, non solo tra i repubblicani, che hanno trovato sfogo in primis proprio su Twitter. Glenn Greenwald, giornalista statunitense che nel 2013 raccolse le rivelazioni di Edward Snowden sui programmi di sorveglianza globale messi in atto dalle agenzie di intelligence americane, ha twittato che "avere oligarchi tecnologici non eletti che impediscono a membri del Congresso, o anche a un presidente in carica, di usare le ...

