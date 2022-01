Ecco quali lavori ci aiutano a invecchiare meglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno studio recente ha evidenziato il ruolo dei lavori complessi nella formazione di una maggiore riserva cognitiva Leggi su vanityfair (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno studio recente ha evidenziato il ruolo deicomplessi nella formazione di una maggiore riserva cognitiva

Advertising

Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: ?? Sai in quali casi è necessaria la #quarantena se sei vaccinato oppure no? Se hai fatto il richiamo e il booster oppure se… - Harley20096743 : - osarieme4 : Ecco l’educazione e i valori per i quali Katia e Soleil combattono. Si commentano da sole, non ho bisogno di qualif… - GGhittoni : RT @PensionieLavoro: Quali opzioni per lasciare il mondo del lavoro nel 2022? Non solo pensioni di vecchiaia o anticipata: ecco tutti i req… - ClaraPorta4 : RT @mondoterremoti: Ecco tutti i terremoti registrati nel corso del 2021 dall'Istituto Geografico Nazionale nella zona delle isole Canarie,… -