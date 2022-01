Ecco cosa minaccia la partenza sprint dei mercati nel 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) I mercati hanno parlato, varianti e inflazione permettendo, il 2022 sarà un anno di crescita e rinascita. Altrimenti come si spiegherebbe l’euforia sui listini vista tra l’ultimo scampolo del 2021 e l’anno appena iniziato. I numeri, parlano abbastanza chiaro. Il nuovo anno è iniziato per le Borse europee all’insegna dei record, con i listini che anche in questi giorni proseguono la cavalcata già iniziata nel 2021 e che ha visto Piazza Affari guadagnare il 23% in 365 giorni. I principali indici azionari statunitensi ed europei, ovvero lo S&P 500 e lo Stoxx 600, sono poi saliti rispettivamente del 30% e del 22% nel 2021. E c’è chi è ottimista per l’anno appena iniziato. Goldman Sachs pensa per esempio che entrambi gli indici, che rappresentano lo stato di salute dei mercati, porteranno questo slancio nel prossimo anno, stimando che ... Leggi su formiche (Di martedì 4 gennaio 2022) Ihanno parlato, varianti e inflazione permettendo, ilsarà un anno di crescita e rinascita. Altrimenti come si spiegherebbe l’euforia sui listini vista tra l’ultimo scampolo del 2021 e l’anno appena iniziato. I numeri, parlano abbastanza chiaro. Il nuovo anno è iniziato per le Borse europee all’insegna dei record, con i listini che anche in questi giorni proseguono la cavalcata già iniziata nel 2021 e che ha visto Piazza Affari guadagnare il 23% in 365 giorni. I principali indici azionari statunitensi ed europei, ovvero lo S&P 500 e lo Stoxx 600, sono poi saliti rispettivamente del 30% e del 22% nel 2021. E c’è chi è ottimista per l’anno appena iniziato. Goldman Sachs pensa per esempio che entrambi gli indici, che rappresentano lo stato di salute dei, porteranno questo slancio nel prossimo anno, stimando che ...

