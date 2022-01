Dakar 2022: Audi arrabbiata per una nota sbagliata (Di martedì 4 gennaio 2022) La Dakar 2022 non è iniziata come Audi avrebbe voluto. Classifica alla mano, tutte le tre vetture sono fuori dalla top ten, nonostante le Q-RS e-tron abbiano mostrato una buona velocità. Particolarmente amara è la situazione di Carlos Sainz, che nel corso della prima tappa ha perso più di due ore per una nota non chiara. Il team manager Sven Qvandt è sul piede di guerra, e la cosa potrebbe finire davanti ai giudici di gara. Dakar 2022: Audi pensa al reclamo per cosa? Nel corso della Tappa 1, Sainz ha perso più di due ore alla ricerca di un waypoint, ossia di un passaggio obbligatorio nel percorso. I WP sono segnati sulle mappe e sui roadbook, ma poi sta al pilota ed al navigatore trovarli ed attraversarli. Sainz ed il suo “naviga” Lucas Cruz hanno fatto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) Lanon è iniziata comeavrebbe voluto. Classifica alla mano, tutte le tre vetture sono fuori dalla top ten, nonostante le Q-RS e-tron abbiano mostrato una buona velocità. Particolarmente amara è la situazione di Carlos Sainz, che nel corso della prima tappa ha perso più di due ore per unanon chiara. Il team manager Sven Qvandt è sul piede di guerra, e la cosa potrebbe finire davanti ai giudici di gara.pensa al reclamo per cosa? Nel corso della Tappa 1, Sainz ha perso più di due ore alla ricerca di un waypoint, ossia di un passaggio obbligatorio nel percorso. I WP sono segnati sulle mappe e sui roadbook, ma poi sta al pilota ed al navigatore trovarli ed attraversarli. Sainz ed il suo “naviga” Lucas Cruz hanno fatto ...

