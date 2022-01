Covid: a Benevento due neonati in terapia intensiva (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per fronteggiare l’emergenza la direzione dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento ha deciso di aprire un reparto di terapia intensiva neonatale Covid dedicata dove attualmente sono ricoverati due neonati nati da madri positive. Qui i neonati vengono monitorati costantemente con personale addetto. Covid, un altro decesso al “San Pio”: inaugurata la terapia intensiva neonatale L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per fronteggiare l’emergenza la direzione dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ diha deciso di aprire un reparto dineonatalededicata dove attualmente sono ricoverati duenati da madri positive. Qui ivengono monitorati costantemente con personale addetto., un altro decesso al “San Pio”: inaugurata laneonatale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Clemente Mastella sindaco di Benevento: Sindaco che anno sarà il 2022 per Benevento? «Fatti salvi i problemi del Covid, che avrà un picco forte tra gennaio e inizio febbraio, sarà un anno eccellente e di ...

