Cinema | addio a Max Julien | uno dei simboli della Blaxploitation**

(Di martedì 4 gennaio 2022) Los Angeles, 4 gen. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Max, protagonista di "The Mack - Il marciapiedeviolenza" (1973), classico film del genere Blaxploitation, è morto a Capodanno, giorno del suo compleanno, allo Sherman Oaks Hospital, nel distretto di Los Angeles, all'età di 89 anni. L'annuncioscomparsa è stato dato a "The Hollywood Reporter" da Arabella Chavers, moglie trentenne dell'attore. Le cause del decesso non sono state rese note. Maxfu uno deiBlaxploitation, il movimento nato nei primi anni '70 e che segnò l'importanza degli afroamericani nel cinema americano. In "The Mack"interpretava Goldie, un ex detenuto che uscito di prigione cinque anni dopo una retata seguita a una sparatoria in cui era ...