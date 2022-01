Ces, torna la fiera tech globale (ma con molte defezioni) (Di martedì 4 gennaio 2022) Comincerà domani 5 gennaio il Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, la più importante fiera di tecnologia al mondo. Le continue defezioni da parte dei colossi e l’incremento dei contagi Covid-19 da variante Omicron negli Stati Uniti hanno però spinto gli organizzatori ad accorciare il programma. E di conseguenza ad anticipare la chiusura della manifestazione al 7 gennaio: un giorno prima della data originale dell’8 gennaio. Il ritorno del Ces dopo il lockdown Nelle ultime due settimane, compagnie come Meta, Twitter, Amazon, Lenovo, Google, Microsoft, Msi e Amd, hanno ritirato la loro partecipazione al Ces. In parte sostituendola con eventi in streaming. Presenza cancellata anche per Bmw e Mercedes, due dei principali espositori dei padiglioni dedicati alle novità per l’automotive. L’edizione dello scorso anno, nel mezzo della pandemia, non si ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Comincerà domani 5 gennaio il Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, la più importantedi tecnologia al mondo. Le continueda parte dei colossi e l’incremento dei contagi Covid-19 da variante Omicron negli Stati Uniti hanno però spinto gli organizzatori ad accorciare il programma. E di conseguenza ad anticipare la chiusura della manifestazione al 7 gennaio: un giorno prima della data originale dell’8 gennaio. Il ritorno del Ces dopo il lockdown Nelle ultime due settimane, compagnie come Meta, Twitter, Amazon, Lenovo, Google, Microsoft, Msi e Amd, hanno ritirato la loro partecipazione al Ces. In parte sostituendola con eventi in streaming. Presenza cancellata anche per Bmw e Mercedes, due dei principali espositori dei padiglioni dedicati alle novità per l’automotive. L’edizione dello scorso anno, nel mezzo della pandemia, non si ...

Advertising

startzai : RT @NaperMedia: .@TPLINK torna a #CES2022! L'azienda presenta nuove soluzioni di #networking e fa un grande passo in avanti nel settore del… - NaperMedia : .@TPLINK torna a #CES2022! L'azienda presenta nuove soluzioni di #networking e fa un grande passo in avanti nel set… - ictBusinessIT : Il Ces di Las Vegas torna (in presenza) tra paure e novità - PoloInfoIt : Il Ces di Las Vegas torna (in presenza) tra paure e novità - Tecno_Corriere : Come promesso già in aprile, nonostante la variante Omicron e nonostante le dimensioni notevolmente ridotte, il Ces… -