Barcellona, Xavi: «Morata? Parlerò di lui solo in questo caso» (Di martedì 4 gennaio 2022) Morata Barcellona: Xavi affronta in conferenza stampa l’argomento mercato alla vigilia del match di Coppa del Re Alvaro Morata verso la permanenza alla Juventus. Il club bianconero vuole trattenere lo spagnolo, respingendo l’assalto del Barcellona. In conferenza stampa, Xavi ha parlato così del centravanti. Morata – «Non voglio parlare di ipotesi, solo dei giocatori che abbiamo. Se Morata firmerà per il Barça, risponderò a tutte le domande». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022)affronta in conferenza stampa l’argomento mercato alla vigilia del match di Coppa del Re Alvaroverso la permanenza alla Juventus. Il club bianconero vuole trattenere lo spagnolo, respingendo l’assalto del. In conferenza stampa,ha parlato così del centravanti.– «Non voglio parlare di ipotesi,dei giocatori che abbiamo. Sefirmerà per il Barça, risponderò a tutte le domande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_Morik92_ : Ho trovato riscontri su quanto scritto da As e Marca, il #Barcellona è realmente interessato a #Morata. A volerlo a… - CalcioNews24 : #Barcellona, #Xavi interviene sull'argomento #Morata ??? - MaryDiDio2 : ?? Xavi in conferenza stampa: 'Trattativa per #Morata? Non voglio parlare di ipotesi, solo dei giocatori che abbiamo… - Alessandra_PD10 : ???? Xavi in conferenza stampa: 'Trattativa per Morata? Non voglio parlare di ipotesi, solo dei giocatori che abbiamo… - TUTTOJUVE_COM : Barcellona, Xavi non si sbilancia su Morata: 'Non è un mio giocatore, non ne parlo' -