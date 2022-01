ATP Cup 2022, Vincenzo Santopadre: “Il doppio Sinner-Berrettini mi ha dato spunti interessanti” (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia ha ampiamente fatto il suo nel corso della notte italiana. A Sydney, in Australia, nella sfida valevole per il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis ha superato la Francia con il punteggio di 3-0. Dopo i due singolari, infatti, nel doppio Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno piegato al match tie break Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-3 6-7 (7) 10-8 in un’ora e 49 minuti. Un risultato fondamentale per gli azzurri per il prosieguo nel loro cammino nel torneo australiano, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner che hanno messo in mostra segnali importanti, sia nel singolare sia, soprattutto, nel doppio. Stiamo parlando di un tassello di grande importanza pensando anche alla Coppa Davis, laddove cedemmo contro la Croazia. Andiamo ad ascoltare le ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia ha ampiamente fatto il suo nel corso della notte italiana. A Sydney, in Australia, nella sfida valevole per il Girone B dell’ATP Cupdi tennis ha superato la Francia con il punteggio di 3-0. Dopo i due singolari, infatti, nelMatteoe Jannikhanno piegato al match tie break Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-3 6-7 (7) 10-8 in un’ora e 49 minuti. Un risultato fondamentale per gli azzurri per il prosieguo nel loro cammino nel torneo australiano, con Matteoe Jannikche hanno messo in mostra segnali importanti, sia nel singolare sia, soprattutto, nel. Stiamo parlando di un tassello di grande importanza pensando anche alla Coppa Davis, laddove cedemmo contro la Croazia. Andiamo ad ascoltare le ...

