Apple, si parla di un 2022 da record: Apple Watch Rugged, iPhone 14 senza notch e nuovo MacBook Air (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2022, nonostante tutto, sarà un altro, l’ennesimo, anno da record per Apple. La mela di Cupertino è pronta a regalarci una serie di nuovi prodotti che, almeno sulla carta, potrebbero conquistare i mercati. Ecco cosa vedremo quest’anno, tra novità assolute, aggiornamenti e qualche sorpresa. iPhone 14 introdurrà il punch hole? – 04012022 www.computermagazine.itNonostante i semiconduttori – notoriamente introvabili e di difficile produzione – ed una pandemia che non tende ad assopirsi, Apple è pronta ad un 2022 ricco di novità e, almeno sulla carta, nuovi record. Tra alcuni must, come la presentazione dei nuovi iPhone che si terrà sicuramente intorno a settembre 2022, ci sono tante ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Il, nonostante tutto, sarà un altro, l’ennesimo, anno daper. La mela di Cupertino è pronta a regalarci una serie di nuovi prodotti che, almeno sulla carta, potrebbero conquistare i mercati. Ecco cosa vedremo quest’anno, tra novità assolute, aggiornamenti e qualche sorpresa.14 introdurrà il punch hole? – 0401www.computermagazine.itNonostante i semiconduttori – notoriamente introvabili e di difficile produzione – ed una pandemia che non tende ad assopirsi,è pronta ad unricco di novità e, almeno sulla carta, nuovi. Tra alcuni must, come la presentazione dei nuoviche si terrà sicuramente intorno a settembre, ci sono tante ...

Advertising

bzzlr : @VisonaNicola @stebaraz @14Agosto1892 se ne parla meno in termini di gossip perché lui è appunto 'personaggio', ma… - bzzlr : @stebaraz @14Agosto1892 @VisonaNicola scusa, ma su questo parla per te. Lo conosco e lo critico in ogni circostanza… - Ftbnews24 : ?? #Insigne al Toronto, parla Adani: “Le scelte vanno rispettate” #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Sc… - Babi_mochii : @whsh_ Ci parla del suo Apple Watch come se fosse suo figlio ?? come si può non amarlo? ?? Benedetto quel giorno in c… - acmattiam : Perché nessuno parla di questo mixtape/album, bboh -