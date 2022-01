Alessandra Amoroso conduttrice su RTL | quando la ascolteremo nella Suite 102 5

(Di martedì 4 gennaio 2022)su RTL, l’artista salentina intratterrà gli ascoltatori una volta al mese a partire da gennaio e fino alla data del suo concerto-evento allo stadio San Siro di Milano. Il 13 di ogni mesevi aspetta102.5 con tanti ospiti. “Mi auguro che questo sia solo l’inizio nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, staremo bene e saremo felici”, dichiara la cantante, felice di potersi sintonizzare con RTL fino a luglio e di per raccontare al pubblico il suo percorso nel mondo della musica. “Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d’ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio ...

Tanti, tantissimi sono stati i commenti sotto al suo post, commenti provenienti anche da personaggi appartenenti al mondo della musica, come Emma Marrone e, perché Pino Daniele ... Sara Daniele ricorda suo padre Pino con un dolce post su Instagram in cui condivide la foto di un abbraccio a sette anni dalla sua scomparsa.