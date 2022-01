Zoff | “Se Insigne va in Canada è come se appendesse gli scarpini al chiodo”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Interventuo ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, Dinoparla die dell’offerta principesca del Toronto: “Se va inadesso non giocherà più in un campionato competitivo.sedefinitivamente le scarpe al. Anche se questoè d’oro. Questo però è un mio pensiero, non posso giudicare le scelte degli altri”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Le parole di #Zoff sul futuro di #Insigne - napolista : Zoff: «#Insigne? Se va in Canada è come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo» A Radio Kiss Kiss Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Insigne

MondoNapoli

... DinoAi microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex portiere Dinoha commentato il caso di Lorenzo, in procinto di lasciare il Napoli per il Toronto. Sul Napoli:Abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere un collettivo, da Donnarumma a, passando per ... Rivedo, come in un lampo, i volti sorridenti die Scirea, di Cabrini e Bruno Conti (che venne ...Caro Roberto Mancini, giustamente sei stato eletto, a Dubai, miglior allenatore del 2021. L’Europeo vinto dagli azzurri, a Londra, contro gli inglesi, ai rigori, è stato un trionfo che ...Zdenek Zeman parla del possibile passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il capitano del Napoli potrebbe trasferirsi in MLS.