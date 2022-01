Un'italiana in Iran La Campedelli ct della nazionale asiatica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alessandra Campedelli, già ct della nazionale sorde italiana diventata famosa per un video virale in cui le ragazze 'cantano' l'inno con le mani, è il nuovo ct dell'Iran femminile di volley. Trentina ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alessandra, già ctsordediventata famosa per un video virale in cui le ragazze 'cantano' l'inno con le mani, è il nuovo ct dell'femminile di volley. Trentina ...

Ultime Notizie dalla rete : italiana Iran Un'italiana in Iran La Campedelli ct della nazionale asiatica La firma con il presidente federale Mohamed Reza Davarzani è arrivata dopo il viaggio in Iran, per l'allenatrice italiana che ha due figli impegnati tra serie A3 e serie B, uno dei quali titolare ...

