Scontri con la polizia ad Amsterdam durante una protesta No vax (Di lunedì 3 gennaio 2022) Migliaia di olandesi si sono radunati ad Amsterdam ieri, domenica 2 gennaio, per protestare contro il divieto di assembramenti e le norme anti Covid. La manifestazione, che non era stata autorizzata per i rischi legati alla sicurezza, ha raccolto circa 10mila dimostranti che hanno occupato Museumplein – la "piazza dei musei", una delle più famose della capitale olandese – per dissentire contro il lockdown introdotto per contrastare la diffusione della variante Omicron. La polizia in tenuta antisommossa ha liberato la piazza e disperso la folla. Gli Scontri hanno però causato diversi feriti, sia tra i manifestanti sia tra le forze dell'ordine. Una raccolta di letture foglianti che parlano di questo argomento: Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Migliaia di olandesi si sono radunati adieri, domenica 2 gennaio, perre contro il divieto di assembramenti e le norme anti Covid. La manifestazione, che non era stata autorizzata per i rischi legati alla sicurezza, ha raccolto circa 10mila dimostranti che hanno occupato Museumplein – la "piazza dei musei", una delle più famose della capitale olandese – per dissentire contro il lockdown introdotto per contrastare la diffusione della variante Omicron. Lain tenuta antisommossa ha liberato la piazza e disperso la folla. Glihanno però causato diversi feriti, sia tra i manifestanti sia tra le forze dell'ordine. Una raccolta di letture foglianti che parlano di questo argomento:

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, ad Amsterdam migliaia in piazza contro le restrizioni: scontri con la polizia #Amsterdam… - BentivogliMarco : L'utilizzo della magistratura per regolare gli scontri di potere non ha mai portato più giustizia. Ha fatto sentir… - RateoC : RT @euronewsit: Sudan, dopo settimane di proteste si dimette il premier Hamdok. Continuano le manifestazioni dopo il colpo di stato: ieri d… - andreadortenzio : Ancora scontri armati in Colombia fra Eln e dissidenza Farc con morti e popolazione civile nel mezzo - infoitestero : Covid, manifestazioni e scontri con la polizia ad Amsterdam -