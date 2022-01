Pd: Fioroni, 'D'Alema? No a ritorni al passato, non aiuta i dem' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) - Sull'ipotesi di rientro dei fuorusciti di Articoli 1 nel Pd, il dem Beppe Fioroni vede una “rimonta dell'idea di riscatto, come se dopo Renzi la soluzione stia nel ritorno a prima di Renzi. Tutto ciò non aiuta il Pd”. Scrive Fioroni: “Se tornano Bersani e D'Alema, allora varrebbe la pena che tornassero, a maggior ragione, Calenda e Renzi. E varrebbe ancor più che fosse ‘ingegnerizzato' un partito all'americana, simile appunto ai Democratici d'Oltreoceano, capace cioè di accogliere la giovane (radical-socialista) Ocasio-Cortez assieme al veterano (centrista-moderato) Biden. Ma non è questa, ad intuito, la prospettiva connessa alla liquidazione di Articolo 1”. “Se la logica delle Agorà fosse questa”, ovvero un ritorno al passato, “la scommessa di Letta sarebbe inficiata dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) - Sull'ipotesi di rientro dei fuorusciti di Articoli 1 nel Pd, il dem Beppevede una “rimonta dell'idea di riscatto, come se dopo Renzi la soluzione stia nel ritorno a prima di Renzi. Tutto ciò nonil Pd”. Scrive: “Se tornano Bersani e D', allora varrebbe la pena che tornassero, a maggior ragione, Calenda e Renzi. E varrebbe ancor più che fosse ‘ingegnerizzato' un partito all'americana, simile appunto ai Democratici d'Oltreoceano, capace cioè di accogliere la giovane (radical-socialista) Ocasio-Cortez assieme al veterano (centrista-moderato) Biden. Ma non è questa, ad intuito, la prospettiva connessa alla liquidazione di Articolo 1”. “Se la logica delle Agorà fosse questa”, ovvero un ritorno al, “la scommessa di Letta sarebbe inficiata dal ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Fioroni, 'D'Alema? No a ritorni al passato, non aiuta i dem'... - formichenews : Bersani e D’Alema non risolvono il problema del #Pd. ?? Firmato Fioroni ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fioroni Alema Bersani e D'Alema non risolvono il problema del Pd. Firmato Fioroni Ora, dunque, cosa significa l'annunciato ritorno di D'Alema e Bersani nelle fila del Pd? Sembra una formula di ripiegamento, senza una carica di stimolo e riflessione. Non aiuta il Pd ad uscire dalle ...

Bersani e D'Alema non risolvono il problema del Pd. Firmato Fioroni Ora, dunque, cosa significa l'annunciato ritorno di D'Alema e Bersani nelle fila del Pd? Sembra una formula di ripiegamento, senza una carica di stimolo e riflessione. Non aiuta il Pd ad uscire dalle ...

Pd: Fioroni, 'D'Alema? No a ritorni al passato, non aiuta i dem' Roma, 3 gen Sull'ipotesi di rientro dei fuorusciti di Articoli 1 nel Pd, il dem Beppe Fioroni vede una “rimonta dell'idea di riscatto, come se dopo Renzi la sol ...

Ora, dunque, cosa significa l'annunciato ritorno di D'e Bersani nelle fila del Pd? Sembra una formula di ripiegamento, senza una carica di stimolo e riflessione. Non aiuta il Pd ad uscire dalle ...Ora, dunque, cosa significa l'annunciato ritorno di D'e Bersani nelle fila del Pd? Sembra una formula di ripiegamento, senza una carica di stimolo e riflessione. Non aiuta il Pd ad uscire dalle ...Roma, 3 gen Sull'ipotesi di rientro dei fuorusciti di Articoli 1 nel Pd, il dem Beppe Fioroni vede una “rimonta dell'idea di riscatto, come se dopo Renzi la sol ...