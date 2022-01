Omicron: primi due decessi in Corea del Sud (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Corea del Sud ha riportato due decessi legati alla variante Omicron. Lo riporta l'agenzia Yonhap News sottolineando che si tratterebbe dei primi due casi letali nel Paese legati alla variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ladel Sud ha riportato duelegati alla variante. Lo riporta l'agenzia Yonhap News sottolineando che si tratterebbe deidue casi letali nel Paese legati alla variante ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron primi Omicron: primi due decessi in Corea del Sud La Corea del Sud ha riportato due decessi legati alla variante Omicron. Lo riporta l'agenzia Yonhap News sottolineando che si tratterebbe dei primi due casi letali nel Paese legati alla variante individuata in Sudafrica. Le autorità sanitarie di Gwangju, 329 km a ...

Pullback di fine anno ... al termine di un anno passato quasi tutto al rialzo, specialmente nei primi nove mesi. Gli indici ... recuperando anche lo spavento Omicron di dicembre. Mentre i contagi in Europa hanno toccato livelli ...

