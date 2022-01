Monsignor Negri | testimone di una Chiesa in via d’estinzione Il ricordo di Sgarbi e Bendaud

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Conquistata l’ottantesima primavera, ha compiuto il passo senza ritorno. Si è spento, alla casa di riposo Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Milano),Luigi. L’ultimo giorno dell’anno, l’arcivescovo emerito della diocesi di Ferrara-Comacchio ha lasciato, in solitudine, questa terra. Con la sua dipartita si affievolisce ulteriormente quella parte dicattolica che non si rassegna a vivere il cristianesimo in senso terzomondista e pauperista.è stato un alfiere e un fervente sostenitore dell’esperienza di Fede più granitica e autentica. Una posizione, la sua, sempre più minoritaria ma che don Luigi (per gli amici più stretti) difendeva con il suo fare burbero e con il piglio pugnace che lo caratterizzava. Tra i primi allievi di don Luigi Giussani,fu ordinato sacerdote nel ...

Advertising

75Ginny : RT @BarbaraRaval: E' morto Monsignor Luigi Negri. Firmò l’appello Veritas liberabit vos’, un appello contro il “Governo mondiale fuori da o… - annarigel : RT @BarbaraRaval: E' morto Monsignor Luigi Negri. Firmò l’appello Veritas liberabit vos’, un appello contro il “Governo mondiale fuori da o… - GiancarloChimie : RT @BarbaraRaval: E' morto Monsignor Luigi Negri. Firmò l’appello Veritas liberabit vos’, un appello contro il “Governo mondiale fuori da o… - giuli58888888 : RT @BarbaraRaval: E' morto Monsignor Luigi Negri. Firmò l’appello Veritas liberabit vos’, un appello contro il “Governo mondiale fuori da o… - TeresaJordano70 : RT @BarbaraRaval: E' morto Monsignor Luigi Negri. Firmò l’appello Veritas liberabit vos’, un appello contro il “Governo mondiale fuori da o… -

Ultime Notizie dalla rete : Monsignor Negri

La salma verrà poi tumulata presso il cimitero di Vignate, come da disposizioni di, nella tomba di famiglia. Allievo di don Luigi Giussani al Liceo Berchet,fu tra i ...La celebrazione milanese in memoria diLuigi- arcivescovo emerito di Ferrara - Comacchio e fra i più stretti collaboratori del fondatore di Comunione e Liberazione don Luigi Giussani - si terrà mercoledì 5 gennaio alle 15 ...Le esequie previste per il 5 .... Resta invariato il giorno scelto: il 5 gennaio. L'appuntamento nella cattedrale è per le tre e mezza di pomeriggio. Le esequie funebri si terranno, sempre il 5 gennai ...Un escursionista milanese rimasto bloccato sul sentiero Forcella Col di Mezzo, sotto le Tre Cime di Lavaredo (Belluno), è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino di Auronzo nel pomeriggio ...