Milan femminile, Giacinti ai saluti: va in un altro club italiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Valentina Giacinti viaggia verso il clamoroso addio dal Milan femminile. L’attaccante pronta a restare in Italia Fumata nera tra il Milan femminile e Valentina Giacinti. La bomber rossonera, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com, viaggia verso l’addio. L’incontro con la dirigenza rossonera ha dato esito negativo. La volontà della giocatrice, come riporta Il Calcio femminile, era quella di restare in rossonero, cercando più volte di ricucire con il tecnico, ma ad alcune condizioni: la restituzione della fascia da capitano non è la sola. Per lei sempre più vicino un passaggio alla Roma, nonostante gli interessi di Fiorentina e Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Valentinaviaggia verso il clamoroso addio dal. L’attaccante pronta a restare in Italia Fumata nera tra ile Valentina. La bomber rossonera, stando a quanto appreso dalla redazione diNews24.com, viaggia verso l’addio. L’incontro con la dirigenza rossonera ha dato esito negativo. La volontà della giocatrice, come riporta Il Calcio, era quella di restare in rossonero, cercando più volte di ricucire con il tecnico, ma ad alcune condizioni: la restituzione della fascia da capitano non è la sola. Per lei sempre più vicino un passaggio alla Roma, nonostante gli interessi di Fiorentina e Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - ASRomaFemminile : ? -2 al nostro impegno in Supercoppa ?? Vieni a sostenerci - Bruno_G79 : Non seguo molto il calcio femminile Non ne so molto Ma ho seguito @Giacinti9 e mi è sempre sembrata una persona che… - AngeloDeiana : @Claude72868906 @LucaBendoni E qui è la stessa roba, le calciatrici più forti del Milan femminile non possono veder… - nnmiabbonomerde : @il_genio10 Semplicemente è un coglione maolo paldini! Solo a voi può piacere come dirigente quel coglione!! Manco… -