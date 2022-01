Laura Torrisi in lutto | il doloroso addio | “Nessuno merita di morire solo”

Advertising

mitjia : Lutto per Laura Torrisi: “Nessuno merita di morire così” - infoitcultura : Laura Torrisi, grave lutto e amarissimo sfogo: “Nessuno merita di morire cosi” - infoitcultura : Laura Torrisi, il grave lutto che l'ha devastata: “Nessuno merita di morire cosi” - infoitcultura : Laura Torrisi, il dolore per la nonna scomparsa: “L’ultima radice se ne va” - DonnaGlamour : Grave lutto per Laura Torrisi: “L’ultima mia radice se n’è andata” -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

in lutto per la morte della nonna. Lo sfogo: 'Mi ha fatto male saperti sola' Ore particolarmente difficili per la nota attrice. Cos'è successo? Purtroppo è morta la nonna ...In queste ultime ore, un grave lutto nella sua vita sta spegnendo il sorriso di. L'attrice ha perso la sua amata nonna e ora le fa una toccante dedica con una bellissima foto di lei da ...L'attrice sta vivendo un momento di grande dolore per la perdita della sua cara nonna per cui ha scritto una bellissima e toccante dedica su Instagram.L'attrice sta vivendo un momento di grande dolore per la perdita della sua cara nonna per cui fa una bellissima e toccante dedica su Instagram ...