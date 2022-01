La barista che fa pagare meno il caffè da asporto per solidarietà ai non vaccinati (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se al bar “Angelo e Sonia” in centro a Ventimiglia il caffè lo si prende da asporto, invece che un euro lo si paga 80 centesimi. Questo per decisione della proprietaria, la barista Sonia Oliverio, una donna non vaccinata che – visto che i non vaccinati non potranno più sedersi al tavolo oppure consumare al bancone con l’avvento del Super Green Pass – ha deciso di abbassare il prezzo del suo espresso in segno di solidarietà con chi, come lei, non si è immunizzato “per motivi di salute o per paura”. “Mi sembra giusto – ha spiegato – visto che non potranno usufruire di un servizio completo”. Nel rispetto della normativa sanitaria, la donna effettua il tampone tre volte a settimana per poter lavorare. “Farò sconti anche su cappuccini e bicchieri di latte”, si legge nelle sue parole riportate dall’Ansa. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se al bar “Angelo e Sonia” in centro a Ventimiglia illo si prende da, invece che un euro lo si paga 80 centesimi. Questo per decisione della proprietaria, laSonia Oliverio, una donna non vaccinata che – visto che i nonnon potranno più sedersi al tavolo oppure consumare al bancone con l’avvento del Super Green Pass – ha deciso di abbassare il prezzo del suo espresso in segno dicon chi, come lei, non si è immunizzato “per motivi di salute o per paura”. “Mi sembra giusto – ha spiegato – visto che non potranno usufruire di un servizio completo”. Nel rispetto della normativa sanitaria, la donna effettua il tampone tre volte a settimana per poter lavorare. “Farò sconti anche su cappuccini e bicchieri di latte”, si legge nelle sue parole riportate dall’Ansa. ...

Advertising

neXtquotidiano : Lei non è vaccinata, ma dice di non essere contro il vaccino La barista che fa pagare meno il caffè da asporto per… - LFacciato : @Agenzia_Ansa Ma che teste di cammello!Magari è un barista che sta tentando di sopravvivere!Possibile che la stampa… - Stronza : Questa va di diritto sul podio della nostra rubrica Dimostrami che sei un coglione senza dirmelo L’affarista barist… - JxnathanPine : @xLustfulxgent Mi dispiace venire a disturbarti allora. Ho bisogno del tuo aiuto per un lavoro. So che non sei solo un barista. - laportoghese : @Santy86089940 @ADazzetti Il mio barista..dove non vado più perché ha negato a mio figlio esentato dal vaccino di b… -