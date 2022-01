Katia Ricciarelli, tutti hanno visto e sentito: “Non è giusto, GF Vip intervieni!” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lunedì 3 gennaio 2022 torna l’appuntamento in diretta col GF Vip 6. La prima puntata del nuovo anno, quella dopo le Feste, sarà sicuramente scoppiettante. Intanto perché ci sarà una nuova opinionista al posto di Sonia Bruganelli, poi per i nuovi ingressi al reality show di Canale 5 ma anche perché in queste ultime ore la Casa più spiata d’Italia sembra essersi divisa in due grandi gruppi. Da una parte Katia Ricciarelli con Soleil Sorge, Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella, dall’altra, invece, Lucrezia e Jessica Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Grandi esclusi i concorrenti che sono entrati più recentemente, come spesso succede. Katia Ricciarelli nella bufera a poco dalla puntata Come sempre, poi, a fine puntata ci saranno le nomination ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lunedì 3 gennaio 2022 torna l’appuntamento in diretta col GF Vip 6. La prima puntata del nuovo anno, quella dopo le Feste, sarà sicuramente scoppiettante. Intanto perché ci sarà una nuova opinionista al posto di Sonia Bruganelli, poi per i nuovi ingressi al reality show di Canale 5 ma anche perché in queste ultime ore la Casa più spiata d’Italia sembra essersi divisa in due grandi gruppi. Da una partecon Soleil Sorge, Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella, dall’altra, invece, Lucrezia e Jessica Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Grandi esclusi i concorrenti che sono entrati più recentemente, come spesso succede.nella bufera a poco dalla puntata Come sempre, poi, a fine puntata ci saranno le nomination ...

