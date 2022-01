Iva Zanicchi stronca tutti | “Sarà l’ultimo”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ivahato tutto il pubblico con un annuncio a sorpresa: le sue parole durante l’ultima intervista. La cantante durante una puntata dell’Isola dei Famosi (via screenshot)Ivaè pronta a sorprenderepartecipando al suo ultimo Festival di Sanremo da concorrente. La notizia ha sorpreso tutta la critica, con l’opinionista che però sembra sempre più pronta a tornare sul palco dell’Ariston. Nonostante le 82 primavere sulle spalle, laè pronta ad emulare Orietta Berti che ha sorpreso nella scorsa edizione della kermesse musicale. Così Iva ha deciso di rilasciare una lunga intervista a Nuovo Tv. Sulle pagine del settimanale di Cairo Editore, la cantante ha parlato di un suo ritorno a Sanremo. Infatti laha dichiarato: “Ho detto ...

Nel corso dell'intervista Orietta Berti ha anche risposto alla proposta di Iva Zanicchi, in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano "Voglio amarti", di un formare un trio con Ornella Vanoni. Iva Zanicchi ha proposto un trio: "Io, Berti e Vanoni, e andiamo con l'ossigeno". "Behè sempre simpatica, ci sentiamo spesso. Il primo Sanremo invece l'ho fatto in coppia proprio con Ornella".