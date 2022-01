Insigne verso la firma col Toronto | importanti colloqui con Spalletti e Mancini

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lorenzol’addio al Napoli: il calciatore azzurro, al quale De Laurentiis ha offerto 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, fino al 2025, offerta ritenuta troppo bassa, potrebbere il nuovo contratto colnei prossimi giorni. I canadesi hanno offerto adun contratto di 5 anni, con un ingaggio netto di oltre 11 milioni di euro a stagione, esclusi i benefit, come casa, auto e voli privati, scuola privata per i figli e insegnante d’inglese. Sembra che ormai l’affare sia chiuso: alcuni rappresentati delarriveranno in Italia nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli ere il contratto, che entrerà in vigore da giugno in modo tale chepossa terminare la sua stagione col Napoli. Intanto, ...

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato: Tuanzebe non ci sarà contro la Juventus Napoli:l'addio, c'è stato un confronto con Spalletti CONTENUTI EXTRA FIRST ...... prima di proiettarsi con meno rimpianti possibiliil suo futuro canadese, zittendo anche con i numeri chi non lo ha mai considerato profeta in patria '.: maglia numero 10 Il Toronto ...Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Insigne punta a chiudere bene la stagione con il Napoli prima del suo addio in estate: "Cosa a cui Insigne, da capitano, tiene tantissimo. Lasciare il Nap ...L'addio di Lorenzo Insigne a fine stagione sembra ormai la situazione più probabile, anche perché le notizie di calciomercato vedono il capitano azzurro vicino alla firma con il Toronto.