I pendolari della droga: scovato laboratorio di coltivazione in provincia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Villalba di Guidonia. Quando hanno fatto irruzione nel suo appartamento, gli agenti dopo una attenta perquisizione hanno scovato un vero e proprio laboratorio personale, dedito alla coltivazione di stupefacenti. L'uomo si era munito di tutto l'occorrente per garantire una piantagione di marijuana sempre costante e rigogliosa. L'attività di spaccio andava avanti da tempo orami, come hanno dimostrato le indagini successive condotte sull'arrestato. Leggi anche: Guidonia, deposito clandestino di "botti" in pieno centro: trovata una tonnellata di materiale nel garage scovato laboratorio di coltivazione Lo hanno colto, dunque, in flagranza di reato. Si tratta di un cittadino italiano, un 23enne romano che, vero e proprio "pendolare" dello spaccio, aveva preso in affitto, in località Villalba ...

