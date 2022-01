Flurona, ecco cos’è la nuova infezione che sta colpendo le persone (Di lunedì 3 gennaio 2022) in varie parti del mondo. ecco come proteggersi Non solo Covid-19, ma anche influenza. E’ questa Flurona, la nuova infezione che sta colpendo molte persone nel mondo. “Si tratta – si legge sul Corriere della Sera – di un’infezione simultanea da influenza di tipo A o B e da coronavirus Sars-CoV-2“. In sostanza la persona si ammala contemporaneamente sia di Covid-19 che dell’influenza comune. Non si tratta di un fenomeno raro, ma, come si legge sempre sul Corriere della Sera, è abbastanza comune che accada nel corso di una Pandemia. Non è una nuova malattia, dunque, ma una doppia infezione. Leggi anche: ZONE GIALLE E ARANCIONI, COME CAMBIANO LE REGIONI DA OGGI Il termine Flurona non è il nome scientifico della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) in varie parti del mondo.come proteggersi Non solo Covid-19, ma anche influenza. E’ questa, lache stamoltenel mondo. “Si tratta – si legge sul Corriere della Sera – di un’simultanea da influenza di tipo A o B e da coronavirus Sars-CoV-2“. In sostanza la persona si ammala contemporaneamente sia di Covid-19 che dell’influenza comune. Non si tratta di un fenomeno raro, ma, come si legge sempre sul Corriere della Sera, è abbastanza comune che accada nel corso di una Pandemia. Non è unamalattia, dunque, ma una doppia. Leggi anche: ZONE GIALLE E ARANCIONI, COME CAMBIANO LE REGIONI DA OGGI Il terminenon è il nome scientifico della ...

