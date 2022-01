Fiorentina, Kokorin e Benassi in uscita (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Fiorentina punta alle cessioni di Kokorin e Benassi per far cassa e prendere un vice Vlahovic La Fiorentina deve pensare ad alcune cessioni per poter provare a prelevare un vice Vlahovic. Dopo l’arrivo di Ikonè, ora c’è da far cassa. Sulla lista dei partenti, oltre ad Amrabat, ci sarebbero anche Kokorin e Benassi. L’attaccante russo andrà all’estero, mentre per il centrocampista ci sarebbe l’interesse dell’Empoli. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lapunta alle cessioni diper far cassa e prendere un vice Vlahovic Ladeve pensare ad alcune cessioni per poter provare a prelevare un vice Vlahovic. Dopo l’arrivo di Ikonè, ora c’è da far cassa. Sulla lista dei partenti, oltre ad Amrabat, ci sarebbero anche. L’attaccante russo andrà all’estero, mentre per il centrocampista ci sarebbe l’interesse dell’Empoli. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

laura01543163 : @Fiorentinanews Cappello e lo stesso che disse che Kokorin era un super colpo della Fiorentina! - enzolampard : #Kokorin in uscita dalla #Fiorentina, ipotesi prestito #Calciomercato - MomentiCalcio : Fiorentina, si cerca una sistemazione per Kokorin: ipotesi avventura negli Emirati Arabi - Fiorentinanews : E #Kokorin chi se lo piglia? Suggestione Emirati Arabi per il russo e la #Fiorentina è pronta a dare una mano - violanews : Vice #Vlahovic, almeno cinque candidati: la situazione. #Kokorin ai saluti #Fiorentina -